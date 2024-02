Giovanni Veronesi: «Tifo Juve, vorrei essere Alessandro Del Piero»

Giovanni Veronesi, regista di film importanti, rivela a La Gazzetta dello Sport la sua passione calcistica per la Juventus

Giovanni Veronesi, regista di film importanti, attualmente in sala con Romeo è Giulietta che ha riferimenti calcistici, rivela oggi a La Gazzetta dello Sport la sua passione calcistica per la Juventus e il suo interesse per il tennis.

JUVENTINO – «Sono di Prato, cresciuto nel mito di Platini tra i bianconeri venuti dal Sud per lavorare nelle fabbriche della mia città. Non è stato difficile tifare Juve».

IL GIOCATORE CHE VORREBBE ESSERE – «Alessandro Del Piero, anche perché non credo di avere una cosa migliore di lui. Dal conto in banca al fisico fino all’età, mi batte in tutto! E poi ha testa, l’ha sempre avuta in campo e fuori».

ROMEO É GIULIETTA – «La storia di una ragazza che trova il suo centro soltanto dietro a una maschera, soltanto quando non è lei».

IL PERSONAGGIO DI NOME LUKAKU – «Il film si svolge a Roma, lei è romana e lui è già uno dei simboli giallorossi. Poi è un bel ragazzo, con un passato particolare. E mi sembrava anche bello da pronunciare: Lukaku…»

LA CRISI DI BERRETTIN COLPA DELLA SATTA – «Ma no, uno che sta con la Satta gode! Queste sono le solite idiozie maschiliste. Sai che forza, che adrenalina che avrei io se la sera mi aspettasse la Satta? Sono tutte fesserie».

SINNER – «É forte e ha un fisico che è cresciuto sotto i nostri occhi anno dopo anno. Era un ragazzino gracile, con il lavoro è diventato solido. E ha vinto».