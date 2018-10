Verratti dopo la Polonia: «Torneremo in cima all’Europa e al mondo»

Il centrocampista del PSG e dell’Italia, Marco Verratti, ha parlato dopo il successo azzurro in casa della Polonia

Marco Verratti ci crede! Il centrocampista dell’Italia ha elogiato il cambiamento adoperato da Roberto Mancini dopo la vittoria della Nazionale in casa della Polonia. Gli azzurri hanno vinto per 1-0 grazie al gol in pieno recupero del terzino Cristiano Biraghi, di proprietà della Fiorentina, su assist di Kevin Lasagna, all’esordio in Nazionale, e il centrocampista del PSG si gode il ritrovato successo: «E’ stata una vittoria strameritata – riporta La Gazzetta dello Sport – Sareb­be stato incredibile non portare a casa i tre punti ­perché abbiamo creato tan­tissimo e rischiato pochissimo. Siamo stati bravi a non mollare, a crederci fino alla fine».

Prosegue Marco Verratti che parla del cambiamento della Nazionale: «In un certo senso è anche più bello vincere così. Il nostro obiettivo è tornare velocemente al verti­ce del calcio europeo e mondia­le. Possiamo riuscirci, bisogna però lavorare tanto. Lo stile di gioco è cambiato, l’intenzione è quella di fare sempre la partita, serve quindi tempo per mettere a punto ogni meccanismo. Dal punto di vista personale non posso accontentarmi: devo fare molto di più, di sicuro sento grande fiducia attorno a me».