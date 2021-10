Verratti: «Neymar? Io non soffro un decimo di quello che vive lui»

Marco Verratti ha commentato a Prime Video lo sfogo di Neymar, il quale ha riferito che quello in Qatar potrebbe essere il suo ultimo Mondiale

«Neymar è un ragazzo sempre solare e col sorriso. Umile e generoso. Capisco perfettamente il pensiero di Neymar a proposito della pressione E posso dire che io non soffro un decimo di quello che vive lui. Ci viene chiesto di comportarci come persone normali, ma quando ci comportiamo come tali siamo incolpati per questo. Ci viene detto che non possiamo agire così perché siamo calciatori. È sempre così con i calciatori. Dall’esterno tutti pensano che guadagniamo molti soldi per giocare a calcio. Ma alla fine è anche un lavoro, non è solo un gioco».