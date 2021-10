Neymar: «In Qatar il mio ultimo mondiale con il Brasile»

Annuncio shock di Neymar. Il fuoriclasse brasiliano annuncia che quello di Qatar 2022 sarà il suo ultimo mondiale

Nel corso del documentario esclusivo per DAZN, Neymar ha annunciato che in Qatar, all’età di 30 anni, disputerà il suo ultimo mondiale con il Brasile:

«Penso che sarà il mio ultimo Mondiale, dopo non so se avrò ancora la forza mentale. Quindi farò tutto il possibile per essere al meglio e vincere col mio paese, realizzando così un sogno che ho fin da quando ero bambino. Spero di farcela».