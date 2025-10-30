 Verratti si racconta: «Qatar? Mi trovo molto bene. Il calcio qui è più tranquillo! Sul futuro in Serie A e in Nazionale...»
Hanno Detto

Verratti si racconta: «Qatar? Mi trovo molto bene. Il calcio qui è più tranquillo! Sul futuro in Serie A e in Nazionale…»

Verratti si racconta ai microfoni di una lunga intervista: «Qatar? Mi trovo molto bene. Il calcio qui è più tranquillo! Sul futuro in Serie A…». Le parole

Marco Verratti ha ripercorso alcune tappe significative della sua carriera, parlando della Nazionale, della nuova esperienza con l’Al-Duhail in Qatar e del legame speciale con Zdenek Zeman. L’ex centrocampista del Paris Saint-Germain, oggi protagonista nel campionato qatariota, ha condiviso aneddoti e riflessioni ai microfoni di Diretta.it, offrendo uno sguardo personale sul suo percorso calcistico e sulla realtà sportiva che sta vivendo. Le sue parole:

PAROLE «Qatar? Mi trovo molto bene. Il calcio qui è più tranquillo mentre in Europa è più vita o morte, se perdi la domenica in settimana sei morto»

FUTURO SERIE A – «Nel calcio non si sa mai, per adesso ho un contratto qui. Sono ancora un po’ giovane per il calcio, vediamo in futuro se ci sarà la possibilità»

ZEMAN «Per me è stato il migliore che abbia avuto. Penso che per un giovane passare sotto Zeman sia una benedizione. Se ho realizzato tanti obiettivi nel calcio è anche merito suo. Sono ancora in contatto con lui, quando c’è il compleanno o a Natale cerco di scrivergli un messaggio, è un allenatore a cui voglio molto bene»

NAZIONALE «Non lo so, i miei figli sono rimasti a vivere a Parigi quindi il periodo Nazionale è l’unico momento in cui posso vederli. Il calcio è la passione più grande ma loro vengono prima di tutto»

VITTORIA EUROPEO – «È stata l’emozione più grande che ho provato nel calcio. Vincere per la Nazionale è qualcosa di unico. Vincerla a Wembley contro l’Inghilterra è stato fantastico, è un ricordo bellissimo che porterò con me per sempre»

PSG «È stata la mia vita, dove sono diventato più uomo. I miei figli sono nati là, vivono ancora là. È stato un club che mi ha dato tutto, per me il PSG è un insieme di ricordi bellissimi. Messi è il più forte al mondo e una persona semplicissima, ho avuto un bellissimo rapporto con lui. Neymar è uno che vive la vita piena, sempre col sorriso e generoso. Kylian è uno che è sempre pronto, vuole essere il migliore al mondo».

