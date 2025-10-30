Verratti si racconta: «Qatar? Mi trovo molto bene. Il calcio qui è più tranquillo! Sul futuro in Serie A e in Nazionale...»

Verratti si racconta ai microfoni di una lunga intervista: «Qatar? Mi trovo molto bene. Il calcio qui è più tranquillo! Sul futuro in Serie A…». Le parole

Marco Verratti ha ripercorso alcune tappe significative della sua carriera, parlando della Nazionale, della nuova esperienza con l’Al-Duhail in Qatar e del legame speciale con Zdenek Zeman. L’ex centrocampista del Paris Saint-Germain, oggi protagonista nel campionato qatariota, ha condiviso aneddoti e riflessioni ai microfoni di Diretta.it, offrendo uno sguardo personale sul suo percorso calcistico e sulla realtà sportiva che sta vivendo. Le sue parole:

PAROLE – «Qatar? Mi trovo molto bene. Il calcio qui è più tranquillo mentre in Europa è più vita o morte, se perdi la domenica in settimana sei morto»

FUTURO SERIE A – «Nel calcio non si sa mai, per adesso ho un contratto qui. Sono ancora un po’ giovane per il calcio, vediamo in futuro se ci sarà la possibilità»

ZEMAN – «Per me è stato il migliore che abbia avuto. Penso che per un giovane passare sotto Zeman sia una benedizione. Se ho realizzato tanti obiettivi nel calcio è anche merito suo. Sono ancora in contatto con lui, quando c’è il compleanno o a Natale cerco di scrivergli un messaggio, è un allenatore a cui voglio molto bene»

NAZIONALE – «Non lo so, i miei figli sono rimasti a vivere a Parigi quindi il periodo Nazionale è l’unico momento in cui posso vederli. Il calcio è la passione più grande ma loro vengono prima di tutto»

VITTORIA EUROPEO – «È stata l’emozione più grande che ho provato nel calcio. Vincere per la Nazionale è qualcosa di unico. Vincerla a Wembley contro l’Inghilterra è stato fantastico, è un ricordo bellissimo che porterò con me per sempre»

PSG – «È stata la mia vita, dove sono diventato più uomo. I miei figli sono nati là, vivono ancora là. È stato un club che mi ha dato tutto, per me il PSG è un insieme di ricordi bellissimi. Messi è il più forte al mondo e una persona semplicissima, ho avuto un bellissimo rapporto con lui. Neymar è uno che vive la vita piena, sempre col sorriso e generoso. Kylian è uno che è sempre pronto, vuole essere il migliore al mondo».

