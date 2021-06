Vidal positivo al Covid: «Mi riprenderò presto». Poi l’appello sui vaccini

Arturo Vidal è risultato positivo al Covid-19 e non potrà prendere parte ai prossimi impegni della Nazionale cilena

Arturo Vidal ha annunciato su Instagram di essere positivo al Coronavirus. Il centrocampista dell’Inter, che avrebbe dovuto giocare con il Cile contro l’Argentina giovedì per la qualificazione ai prossimi Mondiali, è ricoverato in ospedale a Santiago a seguito di complicazioni respiratorie (tonsillite con febbre alta).

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

«Purtroppo nel controllo di oggi ho scoperto di essere positivo al Covid, a conseguenza di un amico che, essendo asintomatico, è risultato positivo ad un controllo preventivo. Questa volta non potrò essere in campo, ma sosterrò i miei compagni con tutte le mie forze. Mi riprenderò presto per poter indossare di nuovo La Roja de Todos. Ringrazio tutti gli operatori sanitari impegnati a curare i cileni che stanno lottando contro questa terribile pandemia. E vi chiedo, per favore, chi può essere vaccinato lo faccia! Vamos Chile carajo!»