Vieira: «Grande passione intorno al Genoa. Non ho sentito Marotta». Le dichiarazioni del tecnico francese del Grifone

Dalla quiete di Moena, sede del ritiro estivo del Genoa, l’allenatore Patrick Vieira ha tracciato la rotta per la nuova stagione in un’intervista esclusiva a Sky Sport. Con la determinazione che lo contraddistingueva da calciatore, il tecnico francese ha parlato a cuore aperto, ribadendo i principi fondamentali del suo credo calcistico e fissando gli obiettivi per un campionato che si preannuncia impegnativo ma ricco di ambizioni.

Il punto di partenza è chiaro e non ammette dubbi: la continuità con lo spirito che ha permesso al Grifone di conquistare una difficile salvezza nel campionato precedente. Vieira insiste sul valore del collettivo, l’unica vera arma per superare le difficoltà. «Riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Mi è sempre piaciuto lo spirito dei giocatori», ha esordito l’allenatore. Ha poi sottolineato la chiave della passata rimonta: «Siamo usciti da una situazione complicata pensando da squadra, pensando a noi. Questa è una cosa importante. Dopo c’è la tattica che aiuta, ma dobbiamo continuare a pensare al noi». Un concetto di unione e sacrificio che non lascia spazio a personalismi, come dimostra la sua chiosa sui leader del gruppo: «Leader? Giocatori partono, altri arrivano».

Il nuovo Genoa sarà un mix di gioventù ed esperienza. Vieira affida un ruolo cruciale ai suoi veterani, incaricati di fare da chioccia ai nuovi arrivati e ai talenti più giovani, come l’esempio virtuoso di Miretti nella scorsa stagione. «È importante avere gente di esperienza come Bani e Malinovskyi, Ekuban, che devono guidare i giovani e i nuovi a far capire che il Genoa, con i suoi tifosi, è importante».

Inevitabile un commento sulla straordinaria risposta del pubblico genoano, che ha già sottoscritto 25.000 abbonamenti. «Mi aspettavo già 25mila abbonati? C’è passione, ci dà carica e voglia di fare bene». Una passione che responsabilizza e spinge la squadra a dare il massimo.

Infine, una secca smentita sulle voci che lo accostavano alla panchina dell’Inter: «Marotta non l’ho mai sentito». La sua concentrazione è tutta sul presente e sulle sfide future del Genoa. «Mercato? Sono arrivati giocatori di qualità, ma ora inizia il difficile. Per rimanere in A sarà complicato, questi giocatori possono farci essere più ambiziosi».