Vieri assicura: «Inter, con Dzeko e Lukaku saresti devastante»

Cristian Vieri, ex bomber dell’Inter, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport circa le mosse di mercato delle squadre italiane

Il mercato dei bomber è più acceso che mai in questo calciomercato. Icardi, Dzeko, Lukaku, Higuain stanno infiammando le trattative tra le varie società. Come non chiedere, dunque, un parere ad un centravanti che ha fatto la storia di questo ruolo? La Gazzetta dello Sport ha intervistato Cristian Vieri circa il mercato delle punte. Ecco le sue dichiarazioni.

DZEKO – «I nerazzurri con Dzeko farebbero un salto di qualità pazzesco. Dzeko è uno che fa la differenza. Quando è in giornata è in grado di portare a “spasso” qualsiasi difesa».

HIGUAIN – «Non si discute. Capita di vivere un periodo più difficile. Ma qui da noi, non dimentichiamolo, ha fatto una montagna di reti fra Napoli e Juventus: ha vinto molto e ha raggiunto pure una finale di Champions League. Al Milan non si è trovato bene per tanti motivi, e in pochi mesi era poi impossibile adattarsi al calcio inglese col Chelsea. Se io fossi un direttore sportivo scommetterei a occhi chiusi su Higuain».

ICARDI – «Mauro è un realizzatore fenomenale, l’ho voluto vedere 3-4 volte dal vivo quest’anno. Credo che debba però giocare di più con la squadra. Non è nelle sue caratteristiche, ma a certi livelli deve aiutare di più».

LUKAKU – «Mi piace Lukaku, ma uno così deve fare 30 reti a stagione. Ha mezzi impressionanti, è una belva, deve scaricare tutto il suo talento con contiuità»