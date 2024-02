Vieri si sbilancia: «Quando arrivano giocatori stranieri in Italia...»

Christian Vieri, ex attaccante, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei giovani giocatori stranieri che approdano in Serie A

PAROLE – «Vedo il calcio in maniera diversa. Quando arrivano i giocatori stranieri in Italia, soprattutto a San Siro o in una squadra come la Juventus, dove c’è pressione, ci vuole tempo. Bisogna stare calmi».