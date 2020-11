Vieri: «Invidio i napoletani perchè si sono goduti Maradona per sette anni»

Christian Vieri, intervenuto nel suo canale Twitch, ha parlato di Diego Armando Maradona. Queste le parole dell’ex attaccante

«Noi siamo cresciuti con l’idolo Maradona. Una volta l’ho incontrato e lui mi ha salutato e abbracciato, avevo le lacrime: non c’era cosa più bella. Devo ammettere che sono invidioso dei napoletani perché se lo sono goduto per sette anni, allo stadio c’erano 200mila tifosi a partita e io sono invidioso di questa cosa qua. L’unico che poteva giocare con Diego era Careca, era l’unico che parlava la sua lingua. E anche Bruno Giordano, che nessuno nomina ma era fortissimo. Non era facile giocare con un talento come lui. Non voglio giustificare Diego, ma nella vita chi è che non fa un errore? Credo non ci sia nessuno che possa dirlo».