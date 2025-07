Vieri fa le carte alla Serie A: «Milan indebolito. Inter meglio del Napoli, con Lookman…». Le dichiarazioni dell’ex centravanti

Christian Vieri, ex attaccante, fa le carte alla prossima Serie A in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

MONDIALE PER CLUB – «Un torneo bellissimo, uno show anche dei tifosi: vedrete che si farà ogni due anni. In un mese si sono visti negli Usa tutti i migliori giocatori della storia del calcio perché Infantino, il miglior presidente della storia della Fifa, ci ha fatto diventare tutti una grande famiglia. Quelli prima di lui non ti salutavano neanche, Gianni ti fa sentire importante, a casa».

PRONOSTICO PSG – «Pensavo Psg per quello che avevo visto negli ultimi mesi, ma quando vinci sempre diventi anche presuntuoso. E poi arriva la botta, perché gli altri sono più cattivi di te».

MARESCA – «Molto più che bravo: ha lavorato per tanti anni con Guardiola, e si vede. Non ha vinto solo pressando alto: possesso, calcio organizzato, giocatori veloci, di qualità e anche forza, che è sempre un plus. Per me l’anno prossimo il Chelsea vince la Premier e lotta per vincere la Champions».

JUVENTUS – «Al Mondiale mi è piaciuta, mi sembra sia uscita bene dal tunnel della scorsa stagione, quando aveva fatto troppo poco per la squadra che aveva. Aggressiva e anche fantasiosa, con Yildiz, Kolo Muani e Conceiçao, che fa bene a tenersi. Perdere con il City ci sta, hanno giocato un gran primo tempo contro il Real. Tudor mi piace: chiede ritmo, fa lavorare tanto, in quattro mesi ha reso più solido il gruppo. Ma non basta per dimenticare gli up and down della scorsa stagione, e gli allenatori da soli non fanno miracoli».

INTER O NAPOLI – «Posso sbagliarmi, ma oggi dico ancora Inter. Tanto più se dovesse arrivare Lookman. Fra un mese e mezzo, ne riparliamo. Di sicuro il Napoli sta facendo tanto sul mercato, l’acquisto di De Bruyne si commenta da solo: uno dei centrocampisti più forti degli ultimi dieci anni, e centrocampista è riduttivo. Potrebbe diventare favorito, ma lo era anche l’anno scorso l’Inter e alla fine hanno vinto loro. E ho un’altra curiosità: vediamo se davvero Conte fa così fatica in Champions».

MILAN – «Reijnders è un centrocampista straordinario, Theo uno dei primi tre al mondo nel suo ruolo: hanno 45 giorni per sostituirli e dimostrare che non sarà un Milan più debole. Come è invece oggi, anche se ha preso Modric. È stata una partenza un po’ più lenta: work in progress. Troppo presto per giudicarlo, dunque lo metto in stand by: è giusto dare tempo a Tare, capire cosa riuscirà a fare».