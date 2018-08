Vieri: «Ronaldo alla Juve? Dicono che è vecchio, ma stanno rosicando tutti»

Christian Vieri ha rilasciato un’intervista a DAZN parlando dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus

L’ex centravanti italiano Christian Vieri ha rilasciato un’intervista ai microfoni della nuova emittente DAZN tornando a parlare dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’ex giocatore di Milan, Inter e Juventus ha affermato: «CR7 è arrivato in Italia a 33 anni, tutti dicono che a quell’età è vecchio, ma in realtà stanno tutti rosicando perché la Juve ha tirato fuori 100 pappardelle, l’ha comprato, ha preso il numero uno e lo ha portato in Italia».

Vieri, poi, ha spiegato che il fenomeno portoghese insieme all’omonimo Ronaldo brasiliano che ha indossato la maglia dell’Inter giocando sono gli unici due giocatori in grado di poter spostare gli equilibri in maniera esponenziale all’interno di un club: «Il nuovo acquisto della Juve segna tantissimo, ha realizzato più di 600 gol: fa 50 gol all’anno, rovesciate, sinistro, destro. Ogni domenica questo segna, è una macchina da gol». Infine l’ex giocatore ha concluso dichiarando che l’arrivo di Ronaldo fa aumentare il livello di concentrazione a tutti gli altri compagni di squadra, e, secondo l’ex centravanti della Nazionale, quando c’è concentrazione e voglia di allenarti e faticare diventi imbattibile.