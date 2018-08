Vieri a 360°: «CR7? Come vincere al Superenalotto. Inter? Ottimo mercato»

Lunga intervista da parte di Cristian Vieri alla Gazzetta dello Sport: l’ex attaccante ha fatto il punto sulla serie A e sul mercato

Da due anni a questa parte la sua ‘Bobo Summer Cup’ è diventata un mantra dell’estate italiana che richiama migliaia e migliaia di sportivi sulle spiagge più belle dello stivale. Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha fatto il punto sulla nuova Serie A che si preannuncia scoppiettante dopo gli importanti colpi messi a segno dalle squadre italiane: «La Serie A è probabilmente sulla strada giusta per riprendersi un ruolo fondamentale in campo internazionale». Uno dei motivi per la rinascita della Serie A è, ovviamente, il colpo Cristiano Ronaldo: «Sì, un colpo incredibile, i bianconeri hanno preso il top dei top, non ci sono parole. Solo il fatto che Cristiano abbia accettato di venire in Italia fa capire quanto grande sia la Juventus. E per il nostro calcio in generale è stato come vincere al Superenalotto. Sarà più bello da oggi vedere e commentare la Serie A. Tutto il mondo ricomincerà a guardare il nostro campionato, e questo è merito di Cristiano Ronaldo e della Juventus».

Sul mercato nerazzurro invece Vieri dice: «Piano piano i grandi giocatori ricominciano a guardare con interesse e ambizione in direzione Italia… Vedo bene bene l’Inter, Luciano Spalletti è un grande, mi piace perché ha sempre il controllo delle sue squadre, dello spogliatoio. L’Inter sta diventando un grande gruppo e ha fatto un buon mercato, il mercato che serve, mosse intelligenti, adatte al pensiero del suo tecnico. E qualcosa arriverà ancora, ne sono certo. I nerazzurri devono stare tutti gli anni in Champions League, non ci sono storie o alternative». E sui cugini rossoneri: «Che colpo Higuain! I rossoneri avevano bisogno di un attaccante già pronto. Acquisto enorme! C’è poi molta gioventù in rosa, la difesa è praticamente tutta italiana e ha grandi prospettive… Insomma, anche il Milan deve tornare alla svelta a certi livelli, c’è bisogno di avere nuovamente i rossoneri fra le grandi, e non solo a livello nazionale».

Cosa avrà in serbo il futuro per Bobo Vieri: «Per ora, come sapete, faccio l’opinionista per beIN SPORTS: base a Miami, ma giro il mondo e mi piace moltissimo. Da cinque anni sono con loro e sto benissimo. Voglio e devo prendere il patentino da allenatore, mi devo organizzare bene, qualche pazzo che crede in me potrei davvero trovarlo in futuro. Ora non so, davvero. Certo, fare l’allenatore è molto dura, è difficile, è un mestiere che ti ammazza mentalmente. Tutti gli allenatori che ho avuto erano esauriti (ride). A parte gli scherzi, vieni giudicato ogni 90’, se fai tre partite in una settimana vieni messo sotto processo senza pause: in un attimo sei scemo o bravo».