Villareal, Emery: «Sfidiamo una squadra che può ingaggiare Lukaku, ma...»

Il tecnico del Villareal Unai Emery, alla vigilia della sfida con il Chelsea, valida per la Supecoppa Europea, ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto riportato da TMW:

«Abbiamo qualche assente e qualcuno, come Iborra, che nel precampionato non ha fatto un minuto. Ieri Foyth ha avuto un piccolo infortunio, poi. Sfidiamo un’avversaria che ha la possibilità di ingaggiare giocatori come Lukaku ma abbiamo il nostro orgoglio, siamo preparati per la sfida di domani. La finale di Europa League è la nostra referenza per questa partita».