Villarreal Barcellona, clamoroso dietrofront della Liga! Tebas non ci sta: «Un’occasione persa per il calcio spagnolo»

Villarreal Barcellona, decisione incredibile della Liga! Javier Tebas tuona: «Un’occasione persa per il calcio spagnolo». Le parole

Clamoroso dietrofront della Liga: la partita tra Villarreal e Barcellona, inizialmente programmata per il 20 dicembre a Miami, non si giocherà più negli Stati Uniti.

La decisione di spostare l’incontro oltreoceano era stata annunciata solo poche settimane fa, seguendo l’esempio della Serie A che porterà Milan-Como a Perth. Tuttavia, le forti polemiche scoppiate tra tifosi e calciatori hanno costretto la lega spagnola a rivedere i propri piani.

I giocatori, in particolare, hanno manifestato il loro dissenso con una protesta simbolica: in tutte le partite dell’ultimo turno sono rimasti immobili per i primi 15 secondi di gioco.

Di fronte a questa contestazione, il presidente della Liga Javier Tebas ha annunciato l’annullamento della trasferta americana e ha affidato a un lungo messaggio polemico sul suo profilo X le proprie considerazioni sulla vicenda. Le sue parole:

PAROLE – «Un’occasione persa per il calcio spagnolo. Oggi il calcio spagnolo ha perso l’opportunità di progredire, di proiettarsi nel mondo e di rafforzare il proprio futuro. La difesa della “tradizione” viene invocata da una prospettiva ristretta e provinciale, mentre le vere tradizioni del calcio europeo sono minacciate dalle decisioni delle istituzioni governative che anno dopo anno distruggono i campionati nazionali, vero motore dell’industria calcistica europea, a causa dell’ingenuità e della passività dei leader europei che non riescono a distinguere il banale dall’essenziale».