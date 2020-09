Visite mediche Muriqi: l’attaccante è arrivato alla clinica Paideia – VIDEO

Visite mediche Muriqi: il prossimo attaccante della Lazio è arrivato nella clinica Paideia per i test di rito prima della firma del contratto

Mattinata di visite mediche per Vedat Muriqi. L’attaccante kosovaro 27enne, ormai ex Fenerbahce, è arrivato intorno alle ore 8:00 presso la clinica Paideia per sottoporsi ai test d’idoneità sportiva con il responsabile sanitario della Lazio, il dottor Ivo Pulcini.

La punta nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà ai biancocelesti. Si parla di un accordo di 5 anni da circa 2 milioni di euro a stagione.