Vives, ex Toro, si racconta: «Petrachi la scelta giusta! Baroni è un allenatore importante e l’ha dimostrato. Su Cairo e i tifosi...»

Giuseppe Vives, ex centrocampista e capitano del Torino che sotto la gestione sportiva di Gianluca Petrachi conquistò l’Europa League, commenta a Tuttosport il ritorno del direttore sportivo in granata e la situazione attuale della squadra.



PETRACHI SCELTA GIUSTA «Sì assolutamente! Il direttore è stato parecchi anni al Torino e conosce bene l’ambiente, il presidente Cairo e il suo modo di fare. Assieme a Petrachi abbiamo passato anni bellissimi e ottenuto grandi risultati. Sicuramente è la persona giusta per far ripartire il Torino e riportarlo dove merita».

I RICORDI DEGLI ANNI D’ORO «Per me quegli anni sono stati stupendi da ogni punto di vista. Siamo stati bravi a vincere subito il campionato di Serie B e il primo anno in A è stato un po’ di assestamento. Poi, però, abbiamo avuto una crescita molto importante che è culminata col raggiungimento di un posto in Europa League. Certo, per me è facile raccontare del mio rapporto con il direttore perché abbiamo avuto la fortuna, in quegli anni, di vivere uno dei migliori momenti della storia recente del Toro. Il problema nasce quando ci sono stagioni come le ultime, ma sono sicuro che Petrachi potrà aiutare tantissimo questa squadra, come fece con noi».

LA STRATEGIA SUL MERCATO INVERNALE «Io penso che sia sempre difficile intervenire durante il mercato invernale per cercare di invertire la rotta. Per me quello di gennaio è un tipo di mercato che non ti permette di acquistare quei giocatori che possono davvero farti svoltare, piuttosto quelli che sono scontenti da altre parti. Per questo motivo non credo che il direttore farà tante operazioni per adesso. Nel mercato estivo, invece, da Petrachi ci possiamo aspettare colpi interessanti e che potranno sorprendere».

VLASIC LEADER, ATTESA PER ZAPATA «Vlasic sta dimostrando che, se sta bene, può davvero fare la differenza. Lo vedo come leader tecnico e comportamentale. Poi mi auguro che Zapata possa tornare al top perché un giocatore come lui è mancato tanto al Toro».

BARONI «È un allenatore importante e l’ha dimostrato nelle squadre in cui è stato. Non è semplice essere il tecnico del Toro, soprattutto in annate come queste in cui i risultati stanno mancando e i tifosi chiedono di più. Nonostante questo, con le sue doti e con, adesso, l’aiuto di Petrachi, penso possa dare tanto ai granata».

I TIFOSI E CAIRO «Da una parte i tifosi, giustamente, pretendono di più e se lo meritano per tutto il supporto che danno ogni weekend. Dall’altra, conosco personalmente il presidente Cairo e posso assicurare che lui è il primo ad essere un tifoso del Torino. Spero che il Toro possa tornare a lottare per una qualificazione in Europa in un periodo non lontano».

