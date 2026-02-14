Viviano fa causa al Fondo di Fine Carriera: la ricostruzione della vicenda che ha coinvolto l’ex portiere. Tutti i dettagli

Viviano fa causa al Fondo di Fine Carriera: ecco cosa sta succedendo all’ex portiere. Tutti i dettagli della vicenda

Il calcio italiano si prepara a una battaglia legale che potrebbe scuotere le fondamenta del sistema previdenziale sportivo. Al centro della tempesta c’è il “Fondo di Fine Carriera”, l’associazione nata nel 1975 con lo scopo di gestire le indennità di fine rapporto (l’equivalente del TFR) per i professionisti del pallone. A guidare la rivolta e scoperchiare il vaso di Pandora è Emiliano Viviano.

La mossa di Viviano e il “muro” sui bilanci

L’ex portiere, tra le altre, di Fiorentina, Sampdoria e Arsenal ha deciso di fare causa al fondo presso il Tribunale di Roma. Supportato dalla società di consulenza Offside FC e dallo studio legale T-legal, Viviano ha adito le vie legali dopo che gli è stata negata la possibilità di visionare i bilanci dell’associazione. La sentenza è attesa per il prossimo mese di luglio, come riportato dal Corriere della Sera.

Un tesoretto da 250 milioni: la rivolta degli ex campioni

Viviano non è solo in questa crociata. Altri 200 atleti pretendono chiarezza su un patrimonio stimato in circa 250 milioni di euro. Si tratta di soldi versati obbligatoriamente (il 7,5% dello stipendio lordo mensile, diviso tra club e atleta) da circa 60 mila calciatori di A e B nel corso degli anni. Molti denunciano difficoltà nell’ottenere informazioni o importi inferiori al dovuto. Tra i “rivoltosi” spicca Thomas Berthold, ex difensore tedesco campione del mondo a Italia ’90 con un passato nel Verona e nella Roma, che denuncia il silenzio alle sue richieste. Anche Beppe Dossena, campione del Mondo nel 1982 e oggi apprezzato opinionista, ha lanciato un appello ai “senatori” contemporanei come Buffon, Bonucci e Chiellini per fare fronte comune.

La difesa del Fondo e i legami politici

La questione è delicata perché tocca i vertici del sistema calcio: nei CDA passati o nelle società controllate (come Sport Invest 2000 spa) figurano nomi di peso come Umberto Calcagno (attuale presidente dell’Assocalciatori) e Renzo Ulivieri (presidente dell’Assoallenatori). Leonardo Grosso, presidente del Fondo ed ex portiere degli anni ’70, ha respinto le accuse tramite comunicato: “Abbiamo sempre operato nella massima trasparenza. I bilanci sono sottoposti a revisione legale. Questi sono tentativi strumentali”. La parola passa ora ai giudici.