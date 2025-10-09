Viviano: «McTominay e De Bruyne? Come paragonare la m**** alla cioccolata». Le dichiarazioni dell’ex portiere sui due giocatori del Napoli

Un dualismo che non convince, un paragone che non esiste. L’ex portiere Emiliano Viviano, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha espresso un’opinione durissima e senza filtri sulla convivenza tra Scott McTominay e Kevin De Bruyne nel centrocampo del Napoli, schierandosi nettamente a favore del fuoriclasse belga.

Secondo Viviano, mettere i due giocatori sullo stesso piano è un errore di valutazione, e per spiegare il suo punto di vista ha usato un’analogia tanto colorita quanto brutale, dicendosi pronto ad accettare le critiche pur di affermare la sua tesi.

«McTominay in calo per colpa di De Bruyne? Io lo ripeto ancora, voglio prendermi gli insulti: fra De Bruyne e McTominay c’è come la mer*a e la cioccolata. Hanno lo stesso colore ma il sapore è diverso. Sono imparagonabili. McTominay ha una qualità grandissima: l’inserimento. Conte lo ha reso fenomenale come ha fatto con tantissime altre mezzali nella sua carriera. L’anno scorso lo scozzese faceva la punta, era in area di rigore più di Lukaku. Magari anche quest’anno avrà numeri realizzativi migliori di De Bruyne, ma McTominay fa fatica a fare un cambio di gioco di 10 metri. Questo non vuol dire che è scarso, ha quella qualità e Conte l’ha messo nelle condizioni per rendere al meglio. Ma tra De Bruyne e McTominay ci sono nove categorie di differenza: stiamo parlando di uno dei centrocampisti migliori degli ultimi 15 anni e di uno che l’anno scorso ha avuto una stagione prolifica in una squadra che ha vinto lo scudetto».

L’analisi di Viviano è spietata ma argomentata. Riconosce a McTominay una qualità specifica e letale, quella dell’inserimento, un’abilità che Antonio Conte ha saputo esaltare al massimo, trasformandolo quasi in un attaccante aggiunto. Allo stesso tempo, ne sottolinea i limiti tecnici, come la difficoltà nel palleggio.

Il confronto con De Bruyne, però, per Viviano è improponibile. Da un lato c’è un ottimo specialista, dall’altro un genio del calcio, “uno dei migliori degli ultimi 15 anni”. Un’investitura totale per il belga e una bocciatura netta per un dualismo che, secondo l’ex portiere, non ha motivo di esistere.