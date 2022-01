ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vlahovic-Juve: si chiude! Oggi l’incontro decisivo. Ecco cosa manca per chiudere l’affare più importante di gennaio

E’ previsto per oggi l’incontro decisivo tra Arrivabene, Cherubini e gli agenti di Vlahovic (in particolare Ristic) per chiudere il trasferimento del bomber dalla Fiorentina alla Juve.

Cosa manca ancora per definire il colpo? Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’incontro servirà a limare gli ultimi dettagli proprio tra i rappresentanti del giocatore e la Juve. La buona riuscita dell’operazione non sembra in discussione.