Vlahovic Juve, Kovacevic analizza: «Ci chiediamo tutti perché Vlahovic non sia più titolare, resta uno dei migliori cinque d’Europa»

Vlahovic Juve, Kovacevic: «Ci chiediamo tutti perché Vlahovic non sia più titolare, resta uno dei migliori cinque in Europa». Le dichiarazioni

Kovacevic ce l’hai da Juve, mettici questa intro Un gigante serbo nel cuore di una Juventus stellare, a cavallo tra due millenni. Darko Kovačević è stato un attaccante che ha lasciato un’impronta forte, sebbene per sole due stagioni (1999-2001), nella memoria dei tifosi bianconeri. La sua potenza fisica, il suo gioco aereo e il suo carattere indomito lo resero un protagonista di quella squadra che vedeva in campo campioni come Zidane, Del Piero e Inzaghi. Non fu un bomber prolifico, ma un lottatore che non si tirava mai indietro.

Oggi, a distanza di anni, l’ex centravanti, oggi dirigente dell’Olympiacos, ha aperto l’album dei ricordi in una lunga intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, offrendo la sua prospettiva unica su quella Juve, sui suoi ex compagni e sul calcio di oggi.

PAROLE – «Ci chiediamo tutti perché Dusan non sia più titolare, resta uno dei migliori cinque centravanti d’Europa. A Dusan direi di cambiare aria subito. Non è facile lasciare la Juventus, lo dico per esperienza personale, ma a volte bisogna rimettersi in gioco per tornare felici e al top. Uno come Vlahovic deve essere sempre titolare, alla Juventus o altrove. All’Olympiacos non ce lo possiamo permettere, ma Milan e Manchester United possono essere buone soluzioni per Dusan. E magari il Nottingham Forest… È una battuta: noi abbiamo la stessa proprietà della società inglese, però io lavoro soltanto per l’Olympiacos».

SU DAVID – «Cabella, ex compagno di David al Lille, mi ha parlato benissimo del canadese. David è un bomber, nelle ultime stagioni con i francesi non è mai sceso sotto i 25 gol. Ma tra i due, mi tengo sempre Vlahovic. Io ho un debole per Dusan, lo preferirei anche a Haaland… E lo stesso direi di Osimhen, che comunque sarebbe stato bene in bianconero»

SU TUDOR – «Con Igor si parla spesso di calcio, però non entriamo nelle sue scelte tecniche. Comunque ogni allenatore decide per il bene della squadra, per vincere le partite e raggiungere gli obiettivi.

Kolo Muani non è un goleador, però le sue reti le segna e lavora molto per la squadra: comprendo perfettamente la volontà della Juventus di averlo nuovamente in prestito dal Psg per la prossima stagione. Conceiçao è dribbling e uno contro uno: il calcio moderno va in quella direzione. Sento parlare giustamente del Napoli di Conte e del Milan di Allegri, ma io mi aspetto una Juventus protagonista per lo scudetto. Igor ha personalità e feeling con i giocatori: con tre rinforzi di livello lotterà per il campionato.

La società si sta strutturando: a Comolli e Chiellini, si è aggiunto Modesto. François è stato il mio primo acquisto da ds dell’Olympiacos e in seguito abbiamo lavorato anche insieme ad Atene. È sveglio, si relaziona bene con i giocatori e l’allenatore. Modesto porterà energia e conosce la Juventus più di quanto possiate pensare.

Gli ho sempre detto che a Torino conta soltanto vincere e anche un pareggio è visto come la fine del mondo. Ai miei tempi, dopo un pari col Lecce, ci riunimmo immediatamente con Giraudo, Moggi e Bettega. La Juventus è così e l’ho ripetuto a Modesto anche sabato, quando l’ho chiamato per fargli l’in bocca al lupo. Magari in futuro nasceranno anche degli affari con i bianconeri, perché no…».