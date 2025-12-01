Vlahovic Juve, Spalletti svela in conferenza i tempi di recupero! Ecco quando potrebbe tornare a disposizione il serbo

Vlahovic Juve, Spalletti svela le condizioni dell’attaccante: c’è attesa per il rientro del bomber serbo, le sue parole

Domani alle 21.00 allo Stadium i bianconeri sfidano l’Udinese negli ottavi di Coppa Italia. Nella giornata di oggi, lunedì 1 dicembre, alle ore 16.00 il tecnico ha parlato in conferenza stampa per presentare il match. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

VLAHOVIC – «L’ho detto l’altra volta…Per i tempi precisi, i medici li mettono a disposizione quindi è bene parlare con loro. Sono loro i riferimenti. Ripeto quanto detto: 2/3 passano secondo me. Poi il medico saprà essere più preciso.

Il calcio in generale è un pallone che gira e ruzzola occasioni di continuo, mette a disposizione occasioni. Tutto sto nel saperle cogliere e saperle vedere. È possibile tutto ma preferivo averlo a disposizione perché era molto concentrato nel far bene, l’ho visto molto dentro la squadra».

