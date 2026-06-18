Rinnovo Vlahovic, non è solo una questione economica: il serbo chiede alla Juve uno status da “capitano”

La trattativa tra Juventus e Dusan Vlahovic resta congelata: entrambe le parti sono ferme sulle proprie posizioni, in attesa di un segnale che possa sbloccare il confronto. Nonostante lo stallo, il dialogo non è affatto chiuso.

L’arrivo del nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali ha infatti inaugurato una fase inedita: il dirigente ha preso in mano il dossier per capire se esistano margini per ricucire un rapporto interrotto in passato più per questioni economiche che per mancanza di volontà.

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Le ragioni del blocco e il piano economico

Il precedente tentativo di rinnovo si era arenato per due motivi principali:

le alte richieste economiche dell’entourage del giocatore

dell’entourage del giocatore la mancata qualificazione in Champions League, che ha imposto alla Juventus una revisione delle risorse

Ora Carnevali sta cercando un nuovo spiraglio per formulare una proposta sostenibile. La base di partenza sarebbe un accordo oltre i 6 milioni a stagione, cifra che rappresenta il limite massimo dell’attuale strategia bianconera.

Le richieste di Vlahovic: leadership e centralità

Vlahovic sa di essere al centro del progetto tecnico di Luciano Spalletti, che lo considera la pietra angolare dell’attacco. Ma per arrivare alla firma, il serbo chiede anche un riconoscimento di status: vuole essere trattato come un leader, quasi un “capitano” del gruppo.

Sul tavolo resta l’ipotesi di un rinnovo biennale, formula che però costringerebbe le parti a tornare a discutere già tra un anno. Carnevali sta studiando l’ultima mossa per convincere DV9 e il padre Milos. Lo riporta Tuttosport.

Recupero fisico e obiettivo rilancio

Nel frattempo, Vlahovic è rimasto a Torino per completare un percorso di terapie mirate. L’obiettivo è arrivare all’estate con una condizione ottimale, lasciandosi definitivamente alle spalle il grave problema agli adduttori che lo ha tenuto fuori 100 giorni, facendogli saltare 21 partite.

Una volta ritrovata la piena forma, il serbo punta a riconquistare l’ambiente e a trasformare questo possibile “matrimonio ritrovato” in una nuova ripartenza bianconera.