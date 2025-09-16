Vlahovic: «Su di me dette cose al 99% non vere. Ora sono affamato tutti i giorni». Le dichiarazioni dell’attaccante della Juventus

Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita di Juve Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League.

PAROLE – «Tutto arriva con l’esperienza. Siamo una squadra giovane. Dobbiamo giocare meglio, iniziare a leggere le partite e chiuderle prima. Non possiamo prendere un gol subito dopo che segniamo. Queste due partite ci sono servite tanto, l’importante è non aver perso».

QUANDO ENTRI FAI GOL – «È il mister che decide chi gioca. Cerco di fare il massimo, per me va bene. Importante è segnare gol».

INGRESSO DALLA PANCHINA – «Oggi con 5 cambi non ci sono titolari o panchinari. Non ci penso, penso sempre di essere concentrati e aiutare la squadra a ottenere risultati. Ovviamente a tutti piace giocare ma io rispetto le scelte e cercherò di metterlo in difficoltà».

TANTA RABBIA – «Rabbia no ma sicuramente non è stato un periodo facile. Si scriveva tutti i giorni cose che al 99% non erano vicine alla verità. Ho trovato forza in questa cosa e ogni giorno devo dimostrare di avere fame. Non sono mai abbastanza contento, ho sempre aspettative alte ed è quello che mi spinge avanti. Gioco in uno dei club più importanti del mondo, non posso lamentarmi. Io mi alleno al massimo e voglio fare gol. Se un attaccante non fa gol è normale essere criticato perché le aspettative sono alte. Sto trovando equilibrio ma posso migliorare ancora tanto».