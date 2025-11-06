Vlahovic Juventus, ci sarà contro il Torino? Come sta l’attaccante serbo dopo il piccolo problema avuto in Champions League

Vlahovic Juventus: sospiro di sollievo per Spalletti, il serbo ci sarà nel Derby della Mole. Le ultime sulle condizioni dell’attaccante bianconero.

Buone notizie per i tifosi bianconeri: l’allarme è ufficialmente rientrato. Dusan Vlahovic sarà regolarmente a disposizione per il prossimo Derby della Mole, un appuntamento sempre carico di significato per la Juventus e per la città di Torino. Dopo alcuni giorni di apprensione, il centravanti serbo ha smaltito il fastidio muscolare accusato al flessore e si è allenato regolarmente con il gruppo alla Continassa, dimostrando di essere pronto a tornare in campo.

L’attaccante, protagonista assoluto di questo inizio di stagione, aveva lanciato un piccolo allarme dopo la gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona, rivelando di aver sentito un fastidio al flessore. Una dichiarazione che aveva subito fatto preoccupare Luciano Spalletti e lo staff medico bianconero, già costretti a fare i conti con una serie di infortuni in difesa — tra cui Bremer, Kelly e Cabal — che avevano ridotto le rotazioni del tecnico. Fortunatamente, come confermato dalla seduta di allenamento di questa mattina, il problema è stato superato senza conseguenze.

L’allenamento svolto in gruppo è stato il segnale più chiaro: Vlahovic è di nuovo una certezza. Il centravanti serbo ha partecipato a tutte le esercitazioni con i compagni, mostrando brillantezza e determinazione, pronto a riprendersi il suo posto al centro dell’attacco. Ora la decisione finale spetterà a Luciano Spalletti, che dovrà valutare se schierarlo dal primo minuto o gestirne il minutaggio, in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Il tecnico toscano, subentrato da poche settimane, ha già conquistato risultati importanti – due vittorie (contro Cremonese e Udinese) e un pareggio con lo Sporting Lisbona – interrompendo una crisi lunga otto partite. La presenza di Vlahovic, tuttavia, resta fondamentale per la Juventus: è lui il punto di riferimento offensivo, l’uomo capace di trasformare in oro ogni pallone giocabile e di trascinare la squadra con i suoi gol e la sua grinta.

Sabato 8 novembre, all’Allianz Stadium, andrà dunque in scena un Derby della Mole tutto da vivere. Spalletti potrà contare sul suo bomber, pronto a guidare l’attacco bianconero contro un Torino sempre temibile e desideroso di riscatto. Il ritorno di Vlahovic è la notizia che tutti aspettavano: il numero 9 è tornato, e la Vecchia Signora ritrova il suo leader.