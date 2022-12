Vlahovic: «Non ho capito cosa sia successo alla Juve. Scudetto? Lotteremo fino alla fine»

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha parlato dell’infortunio, dello Scudetto e di Agnelli a La Gazzetta dello Sport

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha parlato dell’infortunio, dello Scudetto e di Agnelli a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

AGNELLI – «Vediamo ora quando torno in Italia, non ho capito bene che cosa sia successo. Mi ha fatto grandissimo piacere avere lui come presidente».

SITUAZIONE IN CASA JUVE – «No, non ne abbiamo parlato. Preoccupazioni? Io sono un calciatore, sono concentrato sul campo».

RIMONTA SCUDETTO – «Noi giochiamo partita per partita, siamo a 10 punti dal Napoli che gioca un grandissimo calcio ma la Juve non molla mai. Lotteremo fino alla fine».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24