Vlahovic: «Marassi campo difficile. Vittoria fondamentale» – VIDEO

(-Dalla nostra inviata a Genova) Dusan Vlahovicha parlato in zona mista dopo la goleada messa a segno dalla Fiorentina contro la Sampdoria. Le sue parole.

«Goleada? Non è facile segnare cinque reti neanche in allenamento, farle in un campo difficile come questo vale tanto. Dedica per la doppietta? Per mia famiglia, per miei compagni, per allenatore, per famiglia Commisso, per la società, per i tifosi, per tutta la città»