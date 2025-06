Vlahovic, due strade a disposizione per il centravanti: rimanere alla Juve o giocare in quella big? L'indiscrezione - Calcio News 24

Vlahovic e quello che sarà il suo futuro tra Juve e addirittura il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco la situazione attuale

Il nome di Dusan Vlahovic continua a far parlare di sé in ottica calciomercato, con nuove indiscrezioni che potrebbero agitare le acque in casa Juventus. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari, l’attaccante serbo sarebbe finito nel mirino del Milan come potenziale colpo di alto profilo per rinforzare l’attacco rossonero in vista della stagione 2025/26. E non solo: il tecnico Massimiliano Allegri da tempo ha una forte stima nei confronti di Vlahovic.

Vlahovic, attualmente sotto contratto con la Juventus fino al 2026, è reduce da una stagione difficile. Nonostante le difficoltà generali incontrate dalla squadra bianconera, il centravanti classe 2000 ha confermato le sue doti da finalizzatore e la sua capacità di fare reparto da solo. Proprio per questo, l’interesse del Milan non sorprende: i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo punto di riferimento offensivo che possa dare molte garanzie in attacco

Le parole di Longari non lasciano spazio a dubbi: «Il preferito di Allegri, per distacco, corrisponde al profilo di Dusan Vlahovic. Non ci sono ancora stati contatti diretti tra le due società, ma l’attaccante ha memorizzato la preferenza assegnatagli dal suo ex allenatore e ha manifestato assoluto gradimento per una prospettiva di ricongiungersi». Un retroscena interessante che aggiunge ulteriore fascino alla vicenda, ma che allo stesso tempo sottolinea la complessità dell’operazione.

A ostacolare una possibile trattativa ci sono infatti diversi fattori. In primis, il contratto pesante che lega Vlahovic alla Juventus: l’ingaggio del serbo è tra i più alti dell’intera rosa bianconera, e rappresenterebbe un ostacolo non secondario per qualsiasi club intenzionato ad affondare il colpo. Inoltre, l’allenatore della Juve, Igor Tudor, considera Vlahovic un punto fermo del suo progetto tecnico, e difficilmente avallerà la sua cessione senza avere tra le mani un sostituto all’altezza.

Tuttavia, il mercato è lungo, e come sottolineato da Longari: «Se ne riparlerà, senza dubbio». È probabile che il futuro di Vlahovic diventi uno dei temi caldi delle prossime settimane, con la Juventus chiamata a fare delle scelte non solo tecniche ma anche economiche. Una possibile cessione dell’ex Fiorentina, infatti, potrebbe garantire una plusvalenza significativa e contribuire a finanziare nuovi innesti.

Dall’altra parte, il Milan resta alla finestra. Se le condizioni economiche dovessero diventare più favorevoli — magari con l’inserimento di contropartite tecniche o formule di pagamento dilazionate — i rossoneri potrebbero fare sul serio. Il gradimento di Vlahovic per una redenzione con Allegri non è da sottovalutare e potrebbe rivelarsi un fattore decisivo.

In sintesi, il nome di Vlahovic si conferma tra i più caldi e ambiti del mercato italiano. Il suo futuro resta incerto, ma le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se davvero vestirà un’altra maglia nella prossima stagione.