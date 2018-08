Volantini misogini allo stadio: Lazio, ora anche la FIGC indaga

Anche la FIGC vuole vederci chiaro sul caso dei volantini distribuiti durante il match dell’Olimpico di sabato sera tra Lazio e Napoli

Nuova stagione, nuovo caso: dopo l’apertura di una inchiesta da parte della Digos, che avrebbe già individuato i primi responsabili, anche la giustizia sportiva apre un fascicolo di indagine riguardo ai volantini distribuiti prima della partita tra Lazio e Napoli sabato sera in Curva Nord biancoceleste e non solo allo Stadio Olimpico. Quanto accaduto è ormai noto a tutti: tramite un sorta di comunicato firmato da Diabolik (il capo degli ultras laziali) si esortavano donne, mogli e fidanzate a lasciare libere le prime dieci file dei posti solitamente riservati al tifo organizzato biancoceleste per dare spazio a chi vive quello del tifoso come un mestiere e non come un semplice momento di svago.

Stando alle ultime indiscrezioni adesso però sulla faccenda vorrebbe vederci meglio anche il procuratore federale Giuseppe Pecoraro, che avrebbe aperto le indagini in seno alla FIGC per capire come potrebbe eventualmente configurarsi una infrazione al regolamento. L’ipotesi di reato – peraltro non nuova per il tifo della Lazio – sarebbe quella di discriminazione: il rischio potrebbe essere quello di squalifica della curva o, molto più probabilmente, di una ammenda alla società per mancato controllo e responsabilità oggettiva. Si attendono aggiornamenti in tal senso.