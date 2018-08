Durante la partita tra Lazio e Napoli è apparso un volantino firmato dalla Curva Nord in cui si afferma che le donne non sono ben accette nelle prime file

Lo stadio dovrebbe essere un luogo aperto a tutte le persone che amano il calcio a prescindere da età, etnia, tifoseria e sesso ma parrebbe non sia così per i tifosi organizzati della Lazio. Durante la sfida allo stadio Olimpico tra i biancocelesti e il Napoli sono apparsi alcuni volantini attribuiti alla Curva Nord, sede del tifo del club capitolino, in cui si invitano «donne, mogli e fidanzate» a posizionarsi dalla decima fila in poi per lasciare spazio ai veri supporter. Al momento non ci sono comunque conferme che il comunicato sia stato davvero realizzato dai vertici della Curva Nord.

«La Nord per noi rappresenta un luogo sacro. Un ambiente con un codice non scritto da rispettare. Le prime file, da sempre, le viviamo come fossero una linea trincerata. All’interno di essa non ammettiamo Donne, Mogli e Fidanzate, pertanto le invitiamo a posizionarsi dalla 10′ fila in poi. Chi sceglie lo stadio come alternativa alla spensierata e romantica giornata a Villa Borghese, andasse in altri settori», recita il presunto comunicato firmato da Il Direttivo Diabolik Pluto.