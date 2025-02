Voti Inter-Genoa, , i Top e i Flop: Lautaro decide, Acerbi si mangia Pinamonti, Leali innocente. Correa fa ghirigori, Mkhitaryan non è più lui, Ekuban spreca

Tutti i voti ed i giudizi per i calciatori della sfida Inter-Genoa, terminata con il punteggio di 1-0 in favore dei nerazzurri. I dettagli

Inter–Genoa è stata una gara combattuta, risolta solo a 12 minuti dal novantesimo da un corner di Calhanoglu deviato in porta da Lautaro. Ecco i Top e i Flop delle due squadre secondo il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport.

I TOP

LAUTARO – Prende 7,5 dal Corriere della Sera: «Fossero tutti come lui: gioca a un’altra velocità rispetto ai compagni. Si merita il gol di testa che sblocca la gara, il primo al Genoa nell’ottavo incrocio». Un voto in meno da La Gazzetta dello Sport: «Mette la testa e causa la deviazione di Masini: doppia cifra raggiunta. Prestazione faticosa,senza mai un appoggio da Correa o Taremi. Si divora il 2-0 nel finale».

ACERBI – É il preferito dalla Rosea, l’unico della formazione di Inzaghi che merita il 7 per il giornale: «Almeno fino al vantaggio dell’Inter è l’unico interista che gioca ai livelli abituali. Stravince il duello con Pinamonti, decisivo nella chiusura su Miretti». Il Corriere concorda col voto: «Il vecchio leone è vivo e lotta insieme a noi: scenografico l’anticipo su Miretti».

LEALI – Il migliore del quotidiano generalista non va oltre il 6,5: «Primo tempo soft, poi paratone nella ripresa su Pavard, Taremi e Lautaro. Sul gol non può fare molto». Per Gazzetta vale mezzo voto in più: «Serata che non avrebbe pensato così tranquilla, almeno fino al rettilineo finale. Con i suoi sbilanciati salva su Taremi e Lautaro. Incolpevole sulla rete decisiva».

BANI – Per Gazzetta è da 7: «Mai una volta fuori posizione, neppure una. Perfetto sui palloni alti, non concede mai la profondità a Lautaro e Correa, bene sugli anticipi». Mezzo voto in meno dal Corriere: «Intercetta la traiettoria di Taremi davanti alla porta».

I FLOP

CORREA – Unico 5 per il Corriere nella squadra nerazzurra: «Non era in coppia con il Toro dal gennaio 2023: i ghirigori vengono disapprovati dal pubblico. Fuori per un trauma distorsivo al ginocchio». Concorda Gazzetta e rafforza i concetti: «Inconsistente, mai un guizzo. Si nota solo perché “respinge” un tiro pericoloso di Dumfries. Esce per infortunio, ma avrebbe meritato lo stesso la sostituzione».

MKHITARYAN – La testata sportiva lo boccia col 5: «Mai visto così giù: sbaglia più palloni nel primo tempo che in tutto lo scorso campionato. Prova ad accelerare, ma le gambe non rispondono mai». Per il Corriere è da 5,5: «Volteggia da una parte all’altra del campo come nelle notti migliori. Poi decelera».

PINAMONTI – Ex condannato, con differenti voti. 5 dal Corriere: «Ha 12 anni in meno del giocatore che lo ha marcato, Acerbi, ma in campo non si nota». 5,5 da Gazzetta: «Non parte male, controlla bene spalle alla porta e fa salire i suoi. Ma dura poco, il tempo per Acerbi di prendergli le misure. Non va mai neppure vicino a tirare».

EKUBAN – Parti invertite rispetto al collega di reparto. 5 da Gazzetta: «Quel colpo di testa addosso a Martinez è il pallone che cambia il segno della serata. Condannato dall’episodio, poi nulla più». 5,5 dal Corriere: «Un’occasione di testa sprecata, però, contro Martinez».