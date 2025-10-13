Wanda Nara: «Separazione con Icardi? E' stato molto difficile, c’era molta pressione. Sulla malattia...»

Wanda Nara si racconta: «Separazione con Icardi? E’ stato molto difficile, c’era molta pressione. Sulla malattia…». Le parole

Wanda Nara ha rilasciato un’intervista a La Divina Noche de Dante del suo rapporto con l’ex attaccante dell’Inter Mauro Icard e molto altro. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

LA MALATTIA – Nessuno aveva il coraggio di dirmelo. Ricordo che le infermiere entravano, mi guardavano, iniziavano a piangere e mi dicevano: ‘Vorrei avere chiunque altro davanti a me, tranne te’. La verità è che è stato molto difficile. Quando sei mamma, i tuoi figli sono l’unica cosa della quale ti importa. Loro non sapevano cosa stesse succedendo e quando l’hanno saputo, i più grandi si sono chiusi in bagno e non volevano più uscire.

CAUSE MALATTIA – Il dottore mi ha detto: ‘Non posso metterlo per iscritto, ma potrebbe essere causata dallo stress, dall’angoscia’. È una malattia che di solito non colpisce persone della mia età. Io sono sana, mangio bene, sono insopportabile. La vita mi ha insegnato che la salute viene prima di tutto.

SEPARAZIONE CON ICARDI – È stato molto difficile, c’era molta pressione… e in quel momento non pensavo a me stessa. Pensavo ai ragazzi, al club, a tutto tranne che a me stessa. Mi sentivo in colpa per aver preso quella decisione, per aver privato i miei figli della possibilità di avere una famiglia tradizionale come quella che vedevo in Peppa Pig o I Simpson. Loro appartengono a un’altra epoca, hanno una mentalità diversa. Sono io quella con una mentalità antiquata. Non cambierei nulla. Nemmeno le cose che mi hanno fatto soffrire. Tutto mi ha insegnato qualcosa e mi ha reso quella che sono. Ciò che mi ha colpito di più sono state le persone che mi hanno sottovalutata. Questo mi ha dato più forza per inseguire i miei sogni

