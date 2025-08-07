Weah Marsiglia, le prime parole: «Arrivo a Marsiglia con molta esperienza, farò di tutto per lavorare con la squadra»

Weah Marsiglia, l’ex Juve si presenta: «Arrivo a Marsiglia con molta esperienza, farò di tutto per lavorare con la squadra». Le sue parole

Timothy Weah, dopo l’ufficialità del suo passaggio al Marsiglia, è stato presentato in conferenza. Ecco le parole che ha detto l’esterno americano, che ha lasciato la Juve dopo due stagioni per tornare in Ligue 1. Le dichiarazioni

PAROLE – «C’erano altri club che mi volevano, ma io volevo solo il Marsiglia. Il Marsiglia è un grande club. Negli ultimi giorni non mi sono allenato con la squadra alla Juventus. Nella mia testa ero già all’OM. Trasferirmi in Italia mi ha fatto davvero bene. Il campionato è molto fisico, molto tattico. Sono molto contento di avere un allenatore come De Zerbi, dà tutto e un giocatore come me ne ha bisogno. Ho avuto la fortuna di giocare per un club molto importante come la Juventus. Ho imparato molto a livello tattico. Arrivo a Marsiglia con molta esperienza, farò di tutto per lavorare con la squadra»

Ecco il comunicato con cui è stato annunciato il trasferimento dell’ex Juve in Ligue 1 – «Dopo due stagioni in bianconero, Timothy Weah saluta la Juventus.

È ufficiale il passaggio a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, del venticinquenne statunitense all’Olympique de Marseille. Dalla stagione 2025/2026, dunque, Weah torna a giocare in Ligue 1. Arrivato a Torino nell’estate del 2023, Timothy ha indossato per due anni la maglia della Juventus, scendendo in campo 78 volte – di cui quasi 40 da titolare – per un totale di oltre 3.500 minuti. Sono state sette le reti messe a segno, di cui sei soltanto in quest’ultima stagione che è stata la sua migliore a livello di numeri: Weah, infatti, ha preso parte a 10 reti – 6 marcature e 4 assist –, tenendo in considerazione tutte le competizioni. Sempre nell’annata 2024/2025 ha completato 12 cross su azione, meno solo di Kenan Yildiz – a quota 26 – e Francisco Conceição, a diciassette, in questa speciale classifica.

Dopo due stagioni trascorse in Italia, per Weah è il momento di tornare nella massima serie francese.

Buona fortuna per questo nuovo capitolo della tua carriera, Timothy!»