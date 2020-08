WeLoveYouRom, anche l’Inter a sostegno del belga – FOTO

L’Inter si è unita al coro di sostegno per Romelu Lukaku: il club nerazzurro ha pubblicato una foto con scritto #WeLoveYouRom

Dopo i tantissimi messaggi di affetto per Romelu Lukaku anche la stessa Inter ha mostrato vicinanza e sostegno per il proprio attaccante. Il belga, infatti, dopo la finale persa contro il Siviglia si è chiuso in se stesso interrompendo le comunicazioni e sparendo dai social.

I tifosi, preoccupati, hanno lanciato l’hashtag #WeLoveYouRom che subito è finito in tendenza su Twitter. Ora anche l’Inter ha abbracciato virtualmente l’attaccante.