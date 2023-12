Wenger sicuro: «Il Mondiale per Club avrà un impatto positivo»

Le parole di Arsene Wenger, ex allenatore dell’Arsenal, sulla nuova competizione per club introdotta dalla Fifa. I dettagli

Arsene Wenger, storico ex allenatore dell’Arsenal, ha parlato del nuovo Mondiale per Club. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte dall’Ansa.

LE PAROLE – «La coppa del mondo Fifa per club,al via nel 2025 avrà un enorme impatto positivo, perché aumenterà le risorse a disposizione delle società di tutto il mondo per svilupparsi e competere e sarà importante anche per rendere il calcio davvero globale. Credo che le due forze principali del calcio siano le nazionali e le squadre e c’è una logica dietro l’idea dei club e della Fifa di organizzare una Coppa del mondo che abbia un formato simile a quello dei Mondiali. In Europa siamo fortunati, ma è importante che il calcio diventi veramente globale e il nostro obiettivo è dare a più giocatori in tutto il mondo maggiori opportunità di competere ai massimi livelli. Credo poi che i tifosi siano ansiosi di vedere i loro club competere sul palcoscenico mondiale. Mi rendo conto che il calendario è molto fitto, ma questa è un torneo che si svolgerà ogni quattro anni e naturalmente dovrà essere rispettato il periodo di riposo durante e dopo. Negli ultimi 20 anni è aumentato molto, se si considerano la prevenzione infortuni, il recupero, l’alimentazione e i progressi della tecnologia medica».