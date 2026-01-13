Werner, addio Lipsia: l’attaccante tedesco vola in MLS! Ecco il club con cui sta per firmare: tutti i dettagli dell’accordo economico

Timo Werner lascia il calcio europeo per una nuova avventura oltreoceano. Secondo quanto riferito dall’esperto Fabrizio Romano, l’attaccante tedesco dell’RB Lipsia ha trovato l’accordo totale per il trasferimento a titolo definitivo ai San Jose Earthquakes. L’ex punta del Chelsea firmerà il contratto nei prossimi giorni, diventando la nuova stella della franchigia di MLS.

🚨🇺🇸 Timo Werner to San Jose Earthquakes, here we go! Deal in place for the German striker to try new chapter in MLS.



Werner leaves Leipzig and will sign at San Jose in the next days after verbal agreement reached today, as @tombogert reports.



It will be a permanent deal. pic.twitter.com/yzgdF7q9rm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2026

PAROLE – «Timo Werner ai San Jose Earthquakes, eccoci qui! Accordo raggiunto per l’attaccante tedesco che proverà una nuova era in MLS. Werner lascia Lipsia e firmerà con il San Jose nei prossimi giorni, dopo l’accordo verbale raggiunto oggi, come riportato da @tombogert . Sarà un accordo permanente».

