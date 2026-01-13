Connect with us

Calcio Estero

Werner, addio Lipsia: l’attaccante tedesco vola in MLS! Ecco il club con cui sta per firmare

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

By

Werner

Werner, addio Lipsia: l’attaccante tedesco vola in MLS! Ecco il club con cui sta per firmare: tutti i dettagli dell’accordo economico

Timo Werner lascia il calcio europeo per una nuova avventura oltreoceano. Secondo quanto riferito dall’esperto Fabrizio Romano, l’attaccante tedesco dell’RB Lipsia ha trovato l’accordo totale per il trasferimento a titolo definitivo ai San Jose Earthquakes. L’ex punta del Chelsea firmerà il contratto nei prossimi giorni, diventando la nuova stella della franchigia di MLS.

PAROLE – «Timo Werner ai San Jose Earthquakes, eccoci qui! Accordo raggiunto per l’attaccante tedesco che proverà una nuova era in MLS. Werner lascia Lipsia e firmerà con il San Jose nei prossimi giorni, dopo l’accordo verbale raggiunto oggi, come riportato da @tombogert . Sarà un accordo permanente».

QUI: le notizie del giorno sul calcio estero.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Advertisement

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato11 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Urbano Cairo Torino Udinese 2 Urbano Cairo Torino Udinese 2
Torino News5 giorni ago Lorenzo Bosca

Cairo: «Gara che si poteva pareggiare. Mercato? Abbiamo tanta carne al fuoco» – VIDEO

Urbano Cairo commenta la sconfitta del Torino contro l’Udinese: dal risultato al calciomercato, le parole del patron Amareggiato per il...
Change privacy settings
×