Wijnaldum PSG, l’agente: «Col Barcellona trattativa avanzata, Pochettino decisivo»

L’agente di Georginio Wijnaldum ha spiegato le fasi della trattativa che ha portato l’olandese al PSG

Humphry Nijman, agente di Georginio Wijnaldum, ai microfoni del podcast “Eccoci Qui” ha parlato della trattativa che ha portato l’olandese al PSG.

BARCELLONA E POCHETTINO – «Abbiamo avuto colloqui con il Barça. Abbiamo cercato di raggiungere un accordo con loro. Era tutto molto avanzato. Koeman avrebbe voluto averlo al Barcellona perché si conoscevano dall’Olanda. Hanno messo un’offerta sul tavolo. Hanno mostrato il loro interesse insieme al Barça… e abbiamo dovuto scegliere. Entrambi i club sono fantastici. Per qualsiasi giocatore, il Barça è una grande sfida, ma lo è anche il PSG. E, alla fine Wijnaldum ha optato per Parigi. Leonardo, il direttore sportivo, ha mostrato serietà e professionalità. Ciò ha spinto Wijnaldum a optare per il PSG. Con lui ha parlato anche Pochettino. Gli ha spiegato il ruolo che avrebbe avuto nella squadra. Era già successo sei anni fa, quando aveva firmato per il Newcastle e l’argentino lo voleva per il Tottenham».

BAYERN E INTER – «Il Bayern era interessato. L’Inter ha chiesto di lui anche a gennaio, ma poi sono arrivati i problemi economici. Questa sarebbe stata un’opzione se non fosse stato per quello».