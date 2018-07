Wikipedia oscurata e bloccata: perché non funziona l’enciclopedia online più vasta del mondo? Ecco i motivi

Dimenticatevi le fake news. I passaggi di giocatori già annunciati ad altre squadre. O improbabili annunci di morte o di fantomatici malori. Per il momento Wikipedia è oscurata, bloccata e non funziona più in Italia. Il 5 luglio il Parlamento Europeo voterà in seduta plenaria una nuova proposta di direttiva sul diritto d’autore. Il nuovo regolamento potrebbe mettere a repentaglio le libertà di Internet e potrebbe limitare la libera circolazione dei contenuti online. Per protestare nei confronti della direttiva, Wikipedia ha scelto di oscurare tutte le sue pagine. Visitando il sito dell’enciclopedia libera nella giornata di oggi, 3 luglio, si può leggere solo il motivo della protesta, con tanto di rimando ad un’altra pagina con un lungo e vasto approfondimento sul voto del 5 luglio prossimo, giorno in cui si capirà qualcosa in più sul destino di Wikipedia. La notizia ha scosso anche gli appassionati di calcio, che per conoscere vita, morte e miracoli dei calciatori dovranno aspettare che Wikipedia torni operativo. Possibilmente in tempi brevissimi.