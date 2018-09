Il Wolfsburg rescinde il contratto del giovane Hinds, le motivazioni

Kaylen Hinds, attaccante inglese classe 1998, è stato licenziato dal Wolfsburg per assenza ingiustificata

Il giovane attaccante inglese, Kaylen Hinds non è più un giocatore del Wolfsburg. Il club tedesco, difatti, con un comunicato ufficiale ha reso noto di aver rescisso il contratto del giocatore per assenza ingiustificata. Il giovane attaccante ha giustificato la sua assenza, affermando di aver perso il passaporto, ma la società, come si legge nella nota, lo ha licenziato dato che non si è presentato per diverse settimane agli allenamenti della squadra. Anche il direttore sportivo dei biancoverdi, Jörg Schmadtke, ha commentato la situazione, affermando che l’attaccante non ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali e la società tedesca ha deciso di licenziarlo dato che non tollera simili comportamenti.