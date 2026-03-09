Wolfsburg, ufficiale il ritorno di Hecking sulla panchina biancoverde dopo 10 anni. I dettagli

Wolfsburg, Hecking torna in panchina dopo dieci anni: ufficiale il suo rientro e i dettagli dell’accordo

Il Wolfsburg ha ufficializzato il ritorno di Dieter Hecking, 61 anni, come nuovo allenatore, richiamandolo alla guida della squadra dopo la separazione da Daniel Bauer avvenuta poche ore prima. Per il tecnico tedesco si tratta di un ritorno quasi dieci anni dopo la sua prima esperienza al club, un periodo particolarmente positivo culminato con la conquista della DFB-Pokal nel 2015. Hecking ha sottolineato quanto significhi per lui tornare alla Volkswagen Arena, ricordando un passato intenso e ricco di soddisfazioni.

Nel presentare il nuovo corso, Hecking ha evidenziato la necessità di concentrazione e unità per affrontare la difficile situazione di classifica e puntare alla permanenza in Bundesliga. Anche il direttore sportivo Pirmin Schwegler ha rimarcato come la scelta cada su un profilo esperto, capace di portare stabilità grazie alla profonda conoscenza del club, dell’ambiente e delle esigenze del massimo campionato tedesco. Secondo Schwegler, la calma e la visione chiara del tecnico possono rappresentare un punto di svolta in un momento delicato.

Il debutto di Hecking è fissato per sabato, nella difficile trasferta contro l’Hoffenheim, attualmente terzo in classifica. Il Wolfsburg si trova al 17º posto con 20 punti, tre in meno del St. Pauli, primo club fuori dalla zona retrocessione. La missione è chiara: invertire la rotta e provare a risalire la classifica nelle ultime giornate disponibili, affidandosi all’esperienza di un allenatore che conosce bene la piazza e le sue aspettative.