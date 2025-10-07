Women’s Champions League, vittoria della Juventus contro il Benfica: decide la doppietta di Salvai

Women’s Champions League, la doppietta di Salvai regala la vittoria alla Juventus contro il Benfica

La Juventus Women conquista tre punti fondamentali in Champions League battendo il Benfica per 2-1 grazie alla straordinaria prestazione di Cecilia Salvai, difensore centrale classe 1993, che ha firmato la sua prima doppietta europea. Una serata da incorniciare per la calciatrice piemontese, da anni colonna della retroguardia bianconera, capace di trasformarsi in protagonista assoluta anche in zona gol.

La partita

Il match, disputato allo Stadium, ha visto la squadra allenata da Canzi, tecnico noto per il suo calcio offensivo e organizzato, partire con determinazione. La Juventus ha imposto il proprio ritmo sin dai primi minuti, trovando in Salvai l’arma in più sulle palle inattive. Il difensore ha sbloccato il risultato con un preciso colpo di testa, per poi raddoppiare poco dopo con un’altra conclusione vincente sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Il Benfica, squadra campione di Portogallo e guidata da Filipa Patão, giovane allenatrice apprezzata per il suo lavoro di valorizzazione dei talenti locali, ha provato a reagire nella ripresa. Le portoghesi hanno accorciato le distanze con un gol di Kika Nazareth, centrocampista offensiva considerata una delle stelle emergenti del calcio europeo. Nonostante la pressione finale, la Juventus ha saputo difendere il vantaggio con ordine e compattezza.

Significato della vittoria

Con questo successo la Juventus Women rilancia le proprie ambizioni europee, dimostrando di poter competere ad alti livelli anche contro avversarie di grande tradizione. La doppietta di Salvai non è soltanto un traguardo personale, ma anche il simbolo di una squadra che sa trovare risorse decisive in ogni reparto.

Il cammino nel girone resta impegnativo, ma i tre punti conquistati a Lisbona rappresentano un segnale forte: la Juventus c’è, e vuole recitare un ruolo da protagonista nella Champions League femminile.