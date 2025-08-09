Wrexham, tre promozioni di fila e il sogno Premier League per il club di ‘Hollywood’. Ma il supercomputer non ci sta

Wrexham, la nuova impossibile sfida: Hollywood contro i supercomputer. Mentre l’intelligenza artificiale li condanna alla retrocessione, gli esperti scommettono sui playoff del club gallese

Un’altra promozione, un altro capitolo di una favola che sembra non voler finire. Il Wrexham, il club gallese di proprietà delle stelle di Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney, si affaccia al campionato di Championship, la seconda divisione inglese, con l’inerzia di chi ha riscritto le regole del calcio. Dopo tre promozioni consecutive, un’impresa senza precedenti che li ha portati dalla National League fino a un passo dalla Premier League, la domanda che tutti si pongono è una sola: il sogno può continuare?

La risposta della società è arrivata forte e chiara dal mercato. Il Wrexham non si è accontentato di un ruolo da comparsa e ha condotto una campagna acquisti da top club, rompendo per ben due volte il proprio record di spesa e preparandosi a farlo una terza volta con l’imminente arrivo di Nathan Broadhead dall’Ipswich per la cifra monstre di 7,5 milioni di sterline. Il tecnico Phil Parkinson ha già accolto sette volti nuovi, per un investimento totale di circa 10 milioni, sfoltendo al contempo la rosa con dodici uscite. Una strategia che testimonia un’ambizione sfrenata: non salvarsi, ma stupire ancora.

Eppure, le previsioni per la stagione sono diametralmente opposte. Da un lato, un “supercomputer” ha sentenziato che il destino del Wrexham sarà una dura lotta per non retrocedere. Dall’altro, gli esperti in carne e ossa, i quattro conduttori di punta della EFL per talkSPORT, la pensano in modo completamente diverso. Nessuno di loro vede i “Red Dragons” in zona retrocessione. Anzi, tre su quattro si spingono oltre, pronosticando un’incredibile corsa ai playoff, la via secondaria per una storica, quarta promozione consecutiva. Il primo banco di prova arriverà questo fine settimana contro il Southampton. Una sfida che dirà molto, ma la sensazione è che questa favola hollywoodiana abbia ancora molte pagine da scrivere.