Xabi Alonso SICURO: «Martedì c’è il Milan! Non c’è TEMPO per festeggiare: settimana importante!»

Xabi Alonso concentrato sui rossoneri: «Martedì c’è il Milan! Non c’è TEMPO per festeggiare: settimana importante!». Le dichiarazioni

Xabi Alonso resta concentrato sul campo nonostante l’Oktoberfest in corso in questi giorni in Germania. Il suo Bayer Leverkusen affronterà il Bayern Monaco nella super sfida del weekend che attirerà gli occhi di tutta Europa. Lo spagnolo però sa che non ci sarà tempo di festeggiare un eventuale successo perchè martedì c’è la gara di Champions contro il Milan.

PAROLE – «Se andrei all’Oktoberfest in caso di vittoria contro il Bayern Monaco? Secondo voi? Martedì abbiamo una partita contro il Milan. Non abbiamo tempo, ovviamente non è nella nostra testa. Torneremo ad allenarci domenica mattina a Leverkusen per preparare la prossima partita. Abbiamo una settimana importante, molto importante per noi».