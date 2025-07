Xabi Alonso: «Dopo 10 minuti situazione già compromessa, ma andiamo via più forti dopo questa sconfitta»

Le parole di Xabi Alonso, tecnico del Real Madrid, dopo la pesante sconfitta degli spagnoli nella semifinale del Mondiale per Club contro il PSG

Dopo la pesante sconfitta subita dal Real Madrid nella semifinale del Mondiale per Club contro il Paris Saint-Germain, Xabi Alonso si è presentato in conferenza stampa con toni lucidi ma amareggiati. Il 4-0 inflitto dai francesi ha evidenziato il divario attuale tra una squadra già rodata e costruita nel tempo come quella di Luis Enrique e una formazione, quella madridista, ancora in fase embrionale sotto la nuova guida tecnica. L’allenatore basco ha riconosciuto senza giri di parole i limiti espressi dalla squadra, parlando apertamente di lacune da colmare e di un percorso ancora lungo da affrontare per tornare ai vertici del calcio europeo. Ma, nel suo intervento, Alonso ha voluto anche sottolineare che questa disfatta può e deve diventare un punto di partenza, un’occasione per apprendere dai propri errori e costruire una nuova identità collettiva, più competitiva e solida, in vista della prossima stagione.

SUL MATCH CONTRO IL PSG – «Dopo i primi dieci minuti la situazione si è complicata. Il PSG ha un progetto che ha richiesto tempo per svilupparsi e noi siamo appena agli inizi. Solo perché vuoi essere più coraggioso non significa che sei migliore».

GLI ERRORI DECISIVI – «Ci hanno influito due colpi duri mentre noi non eravamo in campo. Abbiamo dovuto calmarci un po’ e la vergogna è stata subire il terzo gol prima dell’intervallo. Oggi abbiamo sofferto contro una squadra che sta giocando a un buon livello e stiamo appena iniziando questa nuova fase. C’è molto spazio. Oggi fa male e il nostro livello non è stato abbastanza buono».

COSA LASCIA QUESTA SCONFITTA – «Questa partita ci dirà qualcosa per il futuro, così potremo competere a un livello migliore di quello attuale. Fin qui non andiamo. Ci siamo fermati alla penultima stazione. Fa male».

LEZIONI DA IMPARARE – «Partire da 0-2 è un fattore determinante. Volevamo giocare una partita combattuta, e poi bisogna affrontarla in modo diverso. Più che il divario tra le due squadre, è il margine di miglioramento che abbiamo».

UNO SGUARDO ALLA PROSSIMA STAGIONE – «È la fine di questa stagione, non l’inizio della prossima. Prenderemo spunto da questo periodo di Coppa del Mondo. Ce ne andiamo più forti. È un punto di partenza per iniziare meglio la prossima stagione. Parlo della squadra, non dei giocatori».

MESSAGGIO ALLA SQUADRA – «Oggi abbiamo avuto qualche lacuna, e a volte è bene vedere gli errori perché ci possano aiutare in futuro. Se ripetiamo gli stessi errori più e più volte, non sarà una scelta intelligente».