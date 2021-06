Xavi: «Ho rifiutato due volte il Barcellona, non era il momento»

Xavi Hernandez ha rivelato in un’intervista a La Vanguardia di aver rifiutato per due volte la panchina del Barcellona

«Ho rinnovato per due anni con l’Al Sadd. Sono aperto ad altre offerte, ma con calma. Oggi la mia priorità è la famiglia e non sento la necessità di andarmene, sto bene come sto. Il progetto Al Sadd passa anche per il Mondiale in Qatar e qui sto imparando molto. Il Barcellona anzitutto ha già un allenatore che è Koeman, che va rispetto, e poi io non ho fretta. Non è il momento di andare al Barcellona, le cose arriveranno a tempo debito. Ho detto di no due volte al Barça, per circostante differenti, famigliari, professionali, contrattuali… E dire di no è molto difficile perché sono un culé, ma non era il momento».