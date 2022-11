Xavi mastica amaro: «Ancora una volta il sorteggio peggiore»

Xavi commenta il sorteggio di Europa League contro il Manchester United: «L’avversario peggiore che poteva capitarci»

Sorteggio sfortunato in Europa League per il Barcellona: l’urna di Nyon ha scelto il Manchester United. Di seguito le parole del tecnico blaugrana, Xavi.

SORTEGGIO – «Ancora una volta abbiamo pescato l’avversario più difficile, il peggiore che poteva capitarci. Il Manchester United è una squadra che è cresciuta molto con Ten Hag. Non stiamo avendo fortuna, ogni volta troviamo il rivale peggiore. Cristiano Ronaldo in declino? Non so, lo United ha grandi individualità ma spicca il gruppo. Sono una grande squadra e Cristiano è un grandissimo giocatore che ha segnato un’era del calcio mondiale e può ancora fare la differenza».

CRESCITA – «Siamo arrivati in una situazione difficile e siamo riusciti a centrare la qualificazione in Champions. In questa stagione, al di là dell’eliminazione in Champions, stiamo migliorando e stiamo facendo bene in campionato. Abbiamo un modello di gioco, un’identità, si è vista una crescita e voglio pensare che siamo sulla strada giusta. I voti si danno alla fine».