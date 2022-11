Sorteggi Sedicesimi Europa League LIVE: Juve e Roma conoscono le loro avversarie

Sorteggi Sedicesimi Europa League LIVE: Juve e Roma scoprono le loro avversarie nel prossimo turno della competizione

Oggi a partire dalle 13, a Nyon, andrà in scena il sorteggio dei sedicesimi di Europa League 2022/23. Juve e Roma sono in attesa di scoprire contro chi dovranno vedersela per accedere agli ottavi. I sedicesimi si giocheranno a febbraio 2023 (16 e 23).

Le otto squadre seconde classificate nei gironi di Europa League (teste di serie, tra cui la Roma) affrontano le terze di Champions (non teste di serie, tra cui la Juventus) retrocesse.

Non sono possibili gli incontri tra squadre della stessa nazione. Le squadre provenienti dalla Champions giocano in trasferta la gara di ritorno.

Teste di serie: Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco, Union Berlino, Roma, Rennes, PSV

Non teste di serie: Siviglia, Barcellona, Ajax, Leverkusen, Sporting Lisbona, Shakhtar, Juventus, Salisburgo