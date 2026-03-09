Xavi svela il clamoroso retroscena: «Era cosa fatta per il ritorno di Messi al Barcellona. Laporta non dice la verità, ecco cos’è successo»

Xavi ha svelato il clamoroso retroscena relativo al mancato ritorno di Lionel Messi al Barcellona. L’attacco al presidente Laporta

Il mancato rientro dell’idolo indiscusso del Camp Nou continua a far discutere e ad alimentare feroci polemiche in Catalogna. A riaprire una ferita mai del tutto rimarginata nel cuore dei tifosi è stato Xavi Hernández — leggendario ex centrocampista spagnolo e ormai ex allenatore della formazione blaugrana. Durante una lunga e accesa intervista concessa ai microfoni del noto quotidiano La Vanguardia, il tecnico ha svelato dettagli inediti sul tentativo di riportare a casa Lionel Messi.

L’accusa presidenziale e il patto post-Mondiale

Secondo la ricostruzione offerta dall’allenatore, l’operazione non era una semplice suggestione per far sognare la piazza, ma una trattativa concreta, definita in ogni suo dettaglio e avallata dalle istituzioni calcistiche. Un affare storico che, a detta di Xavi, è stato inspiegabilmente e deliberatamente fatto saltare da Joan Laporta — presidente del club catalano.

Le dichiarazioni dell’ex mister sono dirette, non ammettono repliche e puntano il dito contro i vertici societari, accusati di scarsa trasparenza:

“Era cosa fatta il ritorno di Leo. Parliamo del gennaio 2023, a poche settimane dalla vittoria dei Mondiali con l’Argentina, quando ancora giocava nel Paris Saint-Germain. Su questa vicenda Laporta non dice la verità. Dopo i Mondiali, ho avuto un contatto con Messi e lui mi ha detto che era disposto a tornare. Abbiamo parlato di questo fino al mese di marzo e gli dissi che, non appena mi avesse dato l’ok a procedere, io ne avrei parlato col presidente. Laporta ha iniziato a trattare col padre di Messi e c’era pure il via libera della Liga per fare l’operazione. Ma ad un certo punto Laporta si è tirato indietro”

Una ferita aperta per i tifosi

Stando a questa precisa cronologia temporale, la volontà del fuoriclasse argentino di lasciare Parigi per riabbracciare il suo storico pubblico era solida, tanto da aver persino ottenuto il necessario lasciapassare finanziario della Liga spagnola. Il brusco e improvviso dietrofront del presidente Laporta rimane dunque un caso controverso, che questa intervista contribuisce a infiammare, sollevando pesanti interrogativi sulle reali strategie adottate dalla dirigenza.