Xhaka sulla Roma: «Orgoglioso dell’interesse di Mourinho, io ci sono»

Il centrocampista dell’Arsenal e della nazionale svizzera con cui è in ritiro, Granit Xhaka, ha avuto parole dolci, come riporta la Gazzetta dello Sport, verso l’interesse per lui da parte di Jose Mourinho.

«So dell’interesse e questo mi rende orgoglioso. Tutti conoscono Mourinho e cosa è riuscito a fare, sa come vincere i titoli. Per adesso resto concentrato sulla nazionale, ho ancora due anni di contratto a Londra ma quando sarà il momento dovremmo parlare di trasferimento e io ci sarò»