Yonghong Li c’è: Milan, in arrivo nuovi fondi

Il patron del Milan è vicino a trovare nuove risorse per mantenere il controllo del club. Le ultimissime su Yonghong Li

Incontro importante oggi a Nyon per il futuro del Milan: il club rossonero è volato a Nyon per l’incontro con la UEFA sul Fair Play Finanziario (Leggi anche: Milan per il settlement, Fassone va all’UEFA: i rischi per i rossoneri). Intanto, secondo Repubblica, arrivano notizie importanti sul futuro del club rossonero. Il Milan, che sta lavorando con il Fondo Elliott, il quale farà da garante della continuità aziendale davanti ai vertici federali è in attesa di buone notizie da Yonghong Li.

Il patron rossonero è alla caccia di ulteriori fondi per mantenere il controllo del Milan. Il numero uno milanista potrebbe presto dare buone notizie: il patron è vicino a trovare le risorse per completare l’aumento di capitale da 39 milioni di euro (ha già versato la prima tranche da 11 milioni) e anche per ripagare il debito con il Fondo Elliott da oltre 300 milioni.